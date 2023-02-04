睽違23年，兔年台灣燈會終於再回到台北市舉辦，而法務部矯正署今年「矯正機關全國花燈競賽成果發表會」也將於5日在北市君悅酒店舉行，今年矯正機闗花燈賽「燈王」，由台中監獄受刑人製作的「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」獲得。至於在台北監獄服刑的性侵犯李宗瑞，繼榮獲去年「台北燈節」特優獎後，今年則以「兔耀福門喜臨春」作品獲得「台灣燈節」競賽佳作。

李宗瑞今年以「兔耀福門喜臨春」作品獲得「台灣燈節」競賽佳作。(矯正署提供)

去年李宗瑞與4名收容人共同創作「祥虎獻瑞慶元宵」花燈，榮獲「2022台北燈節」小型燈座類之社會大專組「特優獎」，今年作品「兔耀福門喜臨春」，則獲得「台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組的佳作。

富少李宗瑞因2012年性侵偷拍藝人、女模約30名女子，被判刑29年10個月定讞，目前仍在台北監獄服刑中。去年李宗瑞創作「祥虎獻瑞慶元宵」花燈，榮獲「2022台北燈節」特優獎，引起話題。

當時北監轉述，李宗瑞說他對美術、藝術方面有興趣，在教誨師的鼓勵下在2021年報名花燈班，李宗瑞說他在與其他收容人合作製作花燈過程中，學到團隊合作的重要性，以及人與人溝通的技巧，得知得獎時非常感動，覺得努力與辛苦都是值得的。依規定，花燈競賽得獎對李宗瑞的累進處遇、假釋申請都有加分。

矯正署表示，今年矯正機闗花燈賽「燈王」，由台中監獄受刑人製作的「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」獲得。

矯正署指出，「2023矯正機關全國花燈競賽成果發表會」，將於明天(5日)在台北君悅酒店舉行。當天法務部長蔡清祥、交通部觀光局長張錫聰、台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽等人將蒞臨現場，矯正署除公布全國各矯正機關得獎名次外，也將介紹各獲獎作品設計理念，由「燈王」獲獎機關台中監獄發表感言。