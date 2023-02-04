後壁區頂長社區發揚在地「粕面宋江陣」文化，獲得水土保持局經費支持，在村庄沿線總長217公尺的紅磚矮牆，粘貼各式宋江意象的圖案。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

每件作品的人物、動作都栩栩如生。（張毓翎攝）

水保局長李鎮洋（左三）帶著團隊4日來視察、參觀。（張毓翎攝）

水保局長李鎮洋（左一）逗趣地模仿其中一件作品擺出武陣動作。（張毓翎攝）

台南市後壁區頂長社區發揚在地「粕面宋江陣」文化，獲得水土保持局經費支持，在村庄沿線總長217公尺的紅磚矮牆，粘貼各式宋江意象的圖案，為全台第一條解說宋江陣的街道，每件作品的人物、動作都栩栩如生，讓4日前來視察的水保局長李鎮洋嘖嘖稱奇，還逗趣地模仿其中一件作品擺出武陣動作。

頂長社區永安堂的「粕面宋江陣」成立逾150年，出陣前須著白衣紅褲、繫黃色腰帶，並畫面譜扮成《水滸傳》中的人物，甚具特色，不僅保留傳統的陣式與武術，傳承情況也良好，目前成員共24人，年紀從20至50多歲都有。

永安堂主委蕭國瑞表示，粕面宋江陣成立的源起，為清朝末年時，台灣治安混亂，當地居民為了保護家園，自組團練宋江陣護衛地方，而在臉上彩繪面譜有威震敵人之用，還能避免遭敵人認出而報復。

出身頂長社區的水保局台南分局農村課長莊金城說，水保局這次投入700萬元，除了修繕社區一些古厝，也在村庄街道的紅磚牆面上，粘貼粨面宋江各種人物、兵器的圖案，以及八卦陣、長蛇鎮等陣形場景，期許讓更多人了解在地宋江文化，也使在地居民能以故鄉特色為傲。

此次營造工程耗時8個月，如今接近完工，街道變得更亮麗、有趣，而見到住宅旁的舊有紅磚牆再現新生命，附近住戶都很開心，工程單位預計還會設置15處QR圖碼，民眾透過手機掃描，就能進一步走讀當地宋江歷史。