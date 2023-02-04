駐美代表蕭美琴傳將返國述職，國民黨立委江啟臣表示，訪台述職是駐外大使或代表例行事務，也是她的責任與義務，而若返台述職期間，正逢立法院會期中，立法院外交委員會也應該邀蕭做報告，了解最新台美關係與美中台三邊狀況。

江啟臣說，國人對駐美代表的要求，重點是能否真實、適時傳達台灣社會、國內民眾對國際事務、對台美真正的想法與期待，而不是把對外關係做成大內宣、大外宣工具。

至於蕭美琴是不是會搭配副總統賴清德選正副總統，江啟臣表示，那是民進黨家務事。