蘇皓毅引用英國首相邱吉爾名言「不要浪費好危機」，指出此話同樣適用於現今市場環境。2022年強勢升息及帶來的滯後效應，雖將無可避免對景氣產生衝擊，但若美國底氣夠足，則經濟軟著陸機會高，經濟動能也將有機會快速回復。

蘇皓毅指出，目前物價續處下降軌道、薪資年增率開始下滑，升息終點已在眼前。不過，有鑑於過早降息帶來的歷史教訓，聯準會此次應會將利率峰值維持較長時間，使市場有可能反覆打底。以美股投資來說，此時更需著重多元與防禦、增加價值型類股的投資比重。

隨著美元轉弱，去年被壓抑的新興市場可望迎來反彈。蘇皓毅表示，以中國大陸為例，在財政刺激和寬鬆貨幣政策持續、疫情逐漸趨緩及景氣基期相對較低的環境下，經濟成長幅度有望逐季走高，建議可「分批」布局。

整體來說，市場築底期勢必會有較高的波動性，蘇皓毅建議小額投資人善用定期定額分散進場，持有大筆資金者則可運用全台唯一可跨品牌配組的母子基金投資功能「中租母子鎖利GO」，運用母子循環投資自動鎖利，為面對充滿不確定性市場時的有效理財工具。

蘇皓毅亦指出，聯準會首季預料將升息2～3碼，但去年價格大跌的長債已出現投資價值，殖利率維持高檔的短債，投資價值也將在暫停升息後逐漸體現。整體而言，升息尾聲的債市逆風逐漸結束，投資人可將高評等的「投資級債券基金」納入投資組合。

對此，台灣首家線上基金超市「中租基金平台」今年推出「領息Pay」全年優惠活動，不論債券型、平衡型、股票配息型基金，單筆或定期定額申購全面下殺至終身0手續費，讓投資人在景氣軟著陸之際加強運用配息基金鎖住領息收益，增加投資組合防禦性。