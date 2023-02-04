ØZI將於3月4日在北流舉辦演唱會。（新樂園音樂提供）

ØZI開春再添喜訊！8日即將推出新專輯《ADICA》的他，將於3月4日在北流舉辦暌違4年專場演唱會，5000張門票今中午啟售後5分鐘隨即秒殺售罄，成為他歌唱事業里程碑！對於賣票倍感壓力大的他，今早開賣前甚是緊張，沒想到啟售後許多粉絲都在IG、FB官網私訊他紛紛哀號買不到票，原本還半信半疑的他上網自己搶竟發現票都賣光，讓他在電腦前大尖叫不說，隨後接到經紀人報喜電話，2人第一時間在電話中大叫「不敢相信，太開心啦」！

ØZI出道5年，去年歷經「卡關」遇創作瓶頸及人生低潮後重新找回熱忱，如今帶著新專輯及演唱會回歸宛如破繭重生，門票完售喜訊對於沉澱一年再出擊的ØZI更是一劑強心針，意義重大！ØZI透露許多親友原本都託他買票，結果沒想到連留票時間都來不及就票賣光光，讓他始料未及，笑說：「只好跟他們說聲不好意思啦！」爸媽也都第一時間傳訊恭喜，讓他更對接下來演唱會的演出充滿信心。

目前除了準備新專輯發行宣傳外，ØZI把剩餘的時間都投入演唱會準備工作，練唱、練團之餘更加緊操肌，想把自己手臂「操」成肌肉線條滿滿「麒麟臂」的他被問到演唱會有無可能展露一下身材？他笑說：「要看當時表演氣氛吧！如果現場感覺到了氣氛很嗨，也許有機會（脫）哦！」至於會否加場？經紀公司新樂園音樂表示：「目前沒有加場計畫，但將為 ØZI 規劃海外巡演，歌迷敬請期待。」