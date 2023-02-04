全球各地文化不同，有些國家習慣給小費，忘了可能惹人厭。律師李怡貞分享，最近到法國旅遊，可能是太久沒出國，又或者是東西都預先訂好，所以一時忘了法國有小費文化，每天出門前忘了在房間的桌上留下小費，因此連2天回家房間門都沒鎖，但都打掃的很乾淨，她才驚覺原來這幾天都忘了給飯店掃人員小費，第三天出門前趕緊留下小費，並寫小紙條請求幫忙鎖門，引起網友討論。

律師李怡貞昨在臉書上分享，這次去法國旅遊，所有東西都預先訂好，並且先刷卡付錢了，因此到了當地除了購物和飲食之外，她很少有需要付錢的時候，也因此差點忘了法國有小費文化。

李怡貞表示，到法國巴黎的第一天，她去餐廳吃飯花了40多歐元，結帳時她直接給了50歐元，多的部分就當小費，所以沒有問題；但她入住市中心一間四星級的飯店後，由於飯店已經預先付好錢了，因此她完全忘了要給飯店相關的服務人員小費這件事情。

李怡貞指出，第一天回飯店發現房門沒鎖，但打掃得很乾淨，她以為是偶然，第二天回房門還是沒鎖，但仍舊整理的乾乾淨淨，地毯則被摺成衣服的樣子，她才驚覺這是個暗示，清掃人員提醒她要記得給小費，因為這2天她已經陸續幫朋友購入精品，如若再不鎖門，東西恐被偷，因此第三天出門前，她在桌上擺了小費，並留下一張紙條，上面寫著拜託幫鎖門的法文。而當晚回房，房門果真被鎖上了。

李怡貞說，後來她去逛街的時候，多買了一個行李箱，請店家幫忙運送到飯店，而她回飯店以後，也先給了接待人員10歐元的小費，後來那個行李箱就被好好得送到她的房間，讓她不禁感嘆「有錢能使門鎖上、有錢能使行李上，有錢真好。」

貼文引起網友熱烈討論，「小費是對一位工作者的鼓勵」、「有錢能使鬼推磨，這是不敗的經典」、「說錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」、「入境隨俗，小費照給」、「謝謝分享，習慣不同真的會鬧出一些誤會」。