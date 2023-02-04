台中港務分公司等，今天在海港聯合大樓南棟共同舉辦「金兔滿堂好運到：愛心市場開賣囉！」愛心義賣活動。（台中港務分公司提供）

元宵小過年前夕，台灣港務股份有限公司台中港務分公司與台灣港務港勤股份有限公司台中營運處，4日在海港聯合大樓南棟共同舉辦「金兔滿堂好運到：愛心市場開賣囉！」愛心義賣活動，義賣所得將全數捐贈予「財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會附設十方啟能中心」，寒冬送暖共度元宵佳節。

台中港務分公司指出，舉辦愛心義賣活動已邁入第4年，現場所有的義賣品皆是台中港務分公司及港勤公司同仁捐贈，從玩具、運動用品、居家生活用品到小家電等，商品種類繁多。每樣商品都以非常低廉價格售出，兼具愛心與環保循環再利用的社會意義，多年來也獲得地方民眾好評，熱烈支持踴躍購買。

主辦單位表示，活動現場另設置「廉政」及「性別平等」宣導攤位，透過遊戲的方式讓，民眾了解政府推動廉政作為及性別平等政策，以貫徹廉能政府理念並落實性平主流化。

台中港務分公司總經理兼任港勤公司董事長陳榮聰說，愛心義賣善款所得1萬餘元，金額雖然不大，卻是意義非凡，它代表每一位熱心參與者的善念；港務公司及港勤公司致力發展港埠業務，同時對於推動落實企業社會責任亦不遺餘力，未來公司仍會堅持環保、愛心、關懷的理念，與地方共存共榮。