王淨（左）不畏寒冬、小露香肩出席特映會。（金盞花大影業提供）

程偉豪執導新片《關於我和鬼變成家人的那件事》，3日在台北舉辦「我就是一個花瓶場」特映會，飾演地表最正警花的「花瓶代表」王淨小露香肩性感亮相，見到滿場觀眾都為她而來，王淨感動喊話：「見到這麼多朋友好開心，希望大家看完喜歡，大力分享！」並現場送出兩件印有「因為我就是一個花瓶」電影台詞T恤。

前陣子趕拍新片無法一起出席宣傳活動的王淨終於歸隊，她以「花瓶代表」亮相說：「先前深陷劇組生活，感覺好久沒跟世界接軌，今天回到宣傳團隊第一天，就見到這麼多觀眾朋友捧場，真的很開心。」她這次因角色重拾翻白眼的功力，表示：「我最近常演苦情、悲情或淒美愛情故事，很久沒人找我演小辣椒了，演起來超過癮。」

當現場氣氛正歡樂時，王淨突然宣布：「我今天還帶了兩個神秘小夥伴來喔！」接著許光漢、林柏宏無預警驚喜登場，全場粉絲尖叫聲爆棚，許光漢搞笑說：「我只是路過來吃爆米花，看電影的啦。」林柏宏也調皮表示：「我來是因為我也是王淨的粉絲。」電影10日上映。