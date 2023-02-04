美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天發出藥品警訊指出，印度藥廠生產的EzriCare人工淚液疑遭抗藥性細菌污染，美國至少55人通報出現感染、失明等不良反應，並有1人死亡。

路透社報導，FDA表示，印度藥廠Global Pharma Healthcare Pvt Ltd生產的EzriCare人工淚液疑似遭細菌污染，這家藥廠已違反現行藥品優良製造作業規範（GMP）。

FDA表示，目前正與美國疾病管制暨預防中心（CDC）、各州及地方衛生部門合作，共同針對多州爆發的罕見廣泛抗藥性細菌感染疫情進行調查。

據FDA統計，截至1月31日，CDC判定與問題人工淚液有關的感染事件已遍及12個州、共55名患者，「相關的不良事件包括住院治療、1例血流感染致死，以及眼睛感染致永久失明」。

這間總部位於印度南部清奈（Chennai）的藥廠4日表示，已向消費者方面發布自主回收警訊，回收效期內的人工淚液產品。這款人工淚液在美國由EzriCare LLC及Delsam Pharma經銷。

路透社針對FDA警訊向印度藥廠提出置評請求，但未獲立即回應。

EzriCare於1日發布聲明表示，目前這款人工淚液已暫停配送及銷售，但沒接獲任何測試結果證實細菌感染事件與這款產品的「確切關聯」；Delsam Pharma則未立即回應路透社置評請求。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120204