擁有26年歷史，位於日本東京池袋的電影院「池袋HUMAXシネマズ」近期即將關閉旗下2間影廳，為了處理影廳內的物品，舉行了一場別開生面的拍賣大會，項目包括椅子、大門等等。沒想到，消息一放上網路，就引來大批影迷爭相搶購，連《進擊的巨人》導演都來了！

綜合日媒報導，東京池袋這間電影院「池袋HUMAXシネマズ」做出關閉部分影廳的決定後，為了讓影迷留下難忘的回憶，便把影廳內所有東西，從大門、椅子到托盤、飲料架，通通放上網路出售，而且售價低廉，像是一張電影座位只要9,999日圓（折合新台幣約2,300元），一扇大門也只要15,000日圓（折合新台幣約3,450元），吸引大批粉絲瘋狂搶購，短短幾天就銷售一空。

不過，電影院也規定，購買者必須親自動手拆卸物品，並搬回家。儘管一張椅子重達25公斤，還是有不少人衝著「實際使用過的電影院座位」前來。有些人打算用來改造自己的家庭劇院，也有心懷電影夢的年輕人，拉著父母一起來搬。形形色色的粉絲中，甚至出現了導演過電影《進擊的巨人》真人版的樋口真嗣。他表示，能遇到這種機會真的很難得，身為電影人，希望能藉著這張椅子，保存對影廳的記憶。