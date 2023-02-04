針對民眾質疑台灣高檢署對「88會館案」行政調查報告，隱藏檢警與黑道不當往來情事，法務部4日澄清，法務部秉持勿枉勿縱立場，第一時間即責令所屬儘速查明，高檢署已對此案的行政及刑事責任分別查處，並要求承辦檢察官針對刑事犯罪部分徹查到底。

法務部表示，法務部有檢察官受邀至涉嫌地下匯兌洗錢案嫌犯郭哲敏招待所後，立即責令高檢署及廉政署儘速查明事實，依法嚴處，並將前警政署政風室主任黃錦秋調職，靜候調查，以昭公信。

高檢署日前發布行政調查結果，就檢察官所涉違反檢察官倫理規範的行政責任部分，交由各所屬檢察署或機關首長依規定議處，其中黃錦秋、新北檢檢察官王涂芝2人，並請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

至於民眾質疑檢察官與地下匯兌集團成員間關係，涉及刑事責任部分，已分別由台北、新北地檢署分別偵辦中。法務部全力支持承辦檢察官追究到底查明相關刑事責任。

法務部強調，法務部嚴格要求司法官正人應先正己，而檢察官職司犯罪偵查，其品格操守攸關人民對司法之信賴，更應嚴守廉潔操守，不容有任何瑕疵。法務部將持續以最高道德標準要求檢察官堅守檢察官倫理規範、公務員廉政倫理規範等相關職務及倫理規範，並繼續落實檢察官評鑑制度，據以淘汰不適任之檢察官。