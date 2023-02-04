新竹市政府4日公布竹市前5大易肇事路口，市長高虹安（右）在實地勘查並聽取簡報後，指示優先改善。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府4日公布竹市前5大易肇事路口，經國橋往竹科與公道五連絡東西要道的公道五路、慈雲路口奪「肇事王」，全年發生41件車禍意外，2至5名依續為中華經國路口34件、金山介壽路路32件、慈雲埔頂路口31件、西大食品／寶山路口29件，市長高虹安已要求優先改善。

市府指出，竹市每年依交通部道安資訊平台統計易肇事路口，包括事故態樣、肇事型態及碰撞構圖等，並研擬改善方案，向中央爭取補助辦理改善。

而經市警察局統計，2022年5大易肇事路口，其中有3處就位處通往竹科要道周邊，此也可能與竹科周邊的車流量較大有關，肇事路口分別為公道五路、慈雲路（41件）、中華路、經國路南向（34件）、金山街、介壽路（32件）、慈雲路、埔頂路（31件）、西大路、食品路、寶山路（29件）。

高虹安表示，她上任後即成立交通改善小組，並責成市府交通處針對上述易肇事路口提出改善方案，並列為優先改善路段。

市府交通處指出，該5處易肇事路口共同特性都是車流量大、路口範圍較大的路口，預計改善重點包括透過槽化線、延伸分隔島，縮小路口範圍，也增加導引線，明確行車動線，消除動線衝突，另針對行人安全部分，將設置庇護島、轉角人行道及行穿線退縮等。

其中，公道五路、慈雲路，以及中華路、經國路南向等2處路口，已獲內政部營建署補助辦理易肇事路口改善，目前尚在研擬改善方案，預計今年底前改善完成。

其餘3處皆在新竹科學園區交界，將與新竹科學園區管理局合作辦理易肇事路口改善，上述改善方案皆會納入交通改善小組，諮詢專家學者意見後辦理施工改善。

交通處表示，除針對此5處路口進行改善外，已將園區交通改善、易肇事路段納入交通改善小組議題，並結合執法、教育及宣導等策略，多管齊下方式，減少事故傷亡，提升用路安全。