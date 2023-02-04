距離2024年總統及立委選舉不到一年，有媒體今日公布新竹市立委民調，令人驚訝的是，如果是民進黨內互比，林智堅的支持度為27.0％，柯建銘為8.7%，林智堅竟然還大贏其「政治導師」柯建銘！

根據《ETtoday》今（4）日公布新竹市立委最新民調，在國民黨的黨內互比，鄭正鈐支持度為38.8％，林耕仁的支持度為20.6％。而民進黨的黨內互比，林智堅的支持度為27.0％，大贏現任立委柯建銘的8.7%。

值得注意的是，民眾被問到立委可能人選的喜好度，「非常喜歡和有點喜歡」林智堅的有27.3％，「非常喜歡和有點喜歡」柯建銘的只有16.7％；「非常討厭和有點討厭」林智堅的有49.6％，「非常討厭和有點討厭」柯建銘的有48.6％，林智堅的討厭度稍微高一點。

《ETtoday民調雲》於1月31日至2月2日，針對20歲以上的新竹市民進行「2024新竹市立法委員人選調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。