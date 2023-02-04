對於高雄市議員質疑產業建置再生水廠是因高雄缺水，高雄市政府水利局4日表示，這是因為產業發展考量環保法規、使用綠色能源等條件，台積電必須使用再生水，才能符合國際規範，不能與缺水畫上等號。

高雄去年發生百年難得一見的旱災，市長陳其邁當時已經積極找水。因應極端氣候變遷，水利局超前布署辦理水資源多元開發，以再生水計畫作為新興水源，藉由將汙水處理廠放流水回收再利用，將再生水提供產業所需用水。

目前南高雄已建置鳳山及臨海2座再生水廠，每日供應7.8萬噸再生水給臨海工業區；為因應未來北高雄產業進駐需求，水利局現已辦理北高雄再生水計畫，預計橋頭再生水2026年供應每日3萬噸，楠梓再生水廠於2027至2028年供應每日7萬噸，確保供產業再生水無虞。

水利局說，再生水是提供產業用水使用，可針對產業如「護國神山」台積電等需求客製化，有助於在高雄產業轉型階段，強化科技大廠招商條件。