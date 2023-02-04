亮點案例中，富強鑫公司在本計畫資源支持下，成功開發運動鞋底塑膠射出成型的智慧製造解決方案，切入NIKE的國際供應鏈，協助全球最大鞋廠在肺炎疫情及烏俄戰爭的外部考驗下，打造能夠少量多樣的客製化產線，維持全球最大運動鞋品牌的領先地位。富強鑫公司也透過本計畫全面整合智慧化技術，順利通過NIKE產線驗證，取得上億元訂單。

富強鑫公司是臺灣塑膠射出機的領導廠商，在本計畫中，整合產線通訊協定，將設備聯網化，有效運用戰情系統，遠端即時監控製程；透過感測器擷取資訊，應用大數據分析及AI預診模組，即時診斷，預先排除異常，提高產能；建置供應鏈廠商整合平台，對接生產參數，達成製程履歷溯源，穩定生產品質；運用雲端應用服務，主動監控設備及零組件，診斷異常與維護，提升遠端支援服務效能；並將業界獨步的微發泡關鍵技術導入塑膠射出製程，實現產製優質球鞋所需具有的輕量化、高彈性與低變型。以強化高階「智慧製造」能量、擴展跨域「智慧服務」面向，精準提供整體解決方案，通過國際級客戶產線驗證，成功迎合客製化國際主流。

富強鑫公司執行長王俊賢表示，感謝政府運用計畫資源協助富強鑫通過國際客戶嚴格的β site驗證，同時獲得業界肯定，並再成功輸出數十台智慧化設備，銷售額已達2億元，也擴大了與客戶合作機會，預估3年後的銷售額，將向上攀升超過25億元以上。我國機械業者紮實的精湛技術，在政府政策引導及協助下，打造更智慧的客製化產線，創造更多商機；未來政府將持續與業者攜手合作，讓臺灣成為世界高階智慧製造重要的一員。