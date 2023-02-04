加盟台灣職籃T1聯賽隊伍高雄17直播鋼鐵人的林書豪，上周宣布會在2月4日抵達台灣，今晨5點46分左右，林書豪到達桃園機場，一如他先前所預告，必須遵守台灣0+7的防疫規定，無法與粉絲近距離接觸。不久後林書豪在IG報平安，並貼上與弟弟林書緯合照並寫道：「終於到台北了，一到必須要來看我弟弟和侄子。」

由於防疫規定，林書豪在11日以前不能前往球場進行團隊訓練，當然也不能代表球隊打比賽，但林書豪相當期待能順利趕上12日面對福爾摩沙台新夢想家的比賽，不過還是必須視身體狀況，與球團討論過後才能決定何時迎來在台首秀。

林書豪與弟弟的合照當中，身高來到191公分的他比林書緯還要高半顆頭，林書豪也搞笑拿起弟弟的大頭加油看板，此外林書豪貼文中的姪子，指的正是林書緯的3歲愛犬Alusky，牠也在這張合照中一起入鏡。

林書緯效力新北國王，與林書豪所屬的鋼鐵人剛好分屬南北兩地，2隊將會在11日於鳳山體育場進行交手，不過林書豪已經確定不會上場，首場「兄弟對決」最快得等到28日，屆時則由新北國王坐鎮主場新莊體育館迎戰高雄鋼鐵人。