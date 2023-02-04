昨(3)日新北市中和區傳出人倫悲劇，一家四口高關懷家庭被鄰居發現從春節前至今無動靜，里長破人查看後，1名84歲老婦與其2名50多歲兒子死亡多時，僅剩老婦的83歲失智老伴獨活，今(4)日檢警相見初判是自然死亡或病死，排除外力所為，對此，法醫高大成表示，因冬天氣溫低較為乾燥，若再過2多個月，恐成為「木乃伊」狀態。

據《三立新聞網》報導，法醫高大成表示，屍體若出現風乾，表示已經死亡至少2星期，由於現在是冬天，氣溫低又乾燥，細菌不容易繁殖，所以屍體風乾速度較快，屍臭味比較淡，若再3個月以上，可能會成為「木乃伊」。

這起人倫悲劇發生在昨(3)日新北市中和區民治街1住民宅內，由於該一家四口是通報高關懷家庭，附近鄰居發驚覺從春節前到現在就沒有任何動靜，透過鯉場連繫後，破門進入屋內查看，發現81歲老婦與其2名50多歲兒子死亡呈現「乾屍狀態」，僅剩老婦的老伴83歲屍住老翁消瘦呆坐在屋內。

警方初步調查，該戶成員包括83歲楊姓父親、81歲陳姓母親及分別為54歲、53歲2子，父親嚴重失智，加上2名兒子因精神方面疾病，生活無法自理，平日全由老母親承擔照顧一家重擔。昨（3）日進入查看時，老母親倒臥床上，遺體已風乾，2名兒子身形消瘦，倒臥客廳地板，大兒子已呈乾屍，小兒子則呈「半腐半乾」狀態，老父親面黃肌瘦呆坐屋內，無法應答。

警方研判，母親疑最早因病亡故，導致2子在無人照料下相繼死亡，父親因仍保有煮粥能力，故能存活至今，但也因斷糧多日，目前已是骨瘦嶙峋。

其老婦與2兒死因相驗結果出爐，經法醫研判為自然死與病死，且大體已白骨化，沒有受傷及自殺跡象，初步排除外力所為，現場也沒有破壞跡象，因無疑義，故遺體發還家屬處理。