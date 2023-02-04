桃園警察分局埔子派出所接獲民眾報案，指稱正光路與溫州一街口有位老婦人向路人求助，表示迷途找不到回家的路。員警前往了解，發現68歲蔡姓老婦帶著毛小孩回不了家，警員蘇怡婷平常也很愛狗，趁機用養狗降低蔡婦緊張，順利帶著蔡婦回家。

桃園分局獲報，有老婦人迷路，警員蘇怡婷、張閔翔及與劉睿涵立即前往處理，經瞭解係蔡姓婦人表示自己獨居已經許久未外出，今日突然心血來潮推著寵物推車，帶著毛小孩紅貴賓「庫瑪」出去走走，可能因太久沒出門，發現周邊環境變化很大，多了許多道路與社區，進入了完全陌生的地方，結果從中午12點走到18時，找不到回家的路，久未進食加上天氣寒冷，蔡婦體力透支只好向路人求助。

員警立即將蔡紅貴賓帶上車休息，平日也是愛狗人士的蘇怡婷，藉由養狗話題與蔡婦攀談拉近距離，減低她的緊張感，因蔡婦僅記得自己住在武陵高中附近，員警隨即陪同她到附近社區尋找，順利護送她返家。