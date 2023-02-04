疫情趨緩國界解封，高雄重啟姐妹市及友好夥伴城市實體交流活動，高市府睽違3年迎來美國波特蘭市、日本熊本縣及熊本市、韓國水原市等4座城市代表團共34名國際貴賓，訪團3日晚間特別前往左營蓮池潭參觀高雄燈會盛況，各國訪賓都稱讚不已。

美國波特蘭姐妹市代表團及韓國水原友好城市代表團3日晚間在觀光局副局長劉秀英導覽下參觀蓮潭燈會，欣賞以「龍虎塔」及「春秋閣」等知名景點為舞台演出的「光舞蓮潭」燈光秀，各國訪賓都稱讚高雄燈會將歷史文化跟新潮創意完美結合，精彩內容讓人目不轉睛。

時隔3年再訪高雄的美國波特蘭姊妹市代表團3日由「波特蘭高雄姊妹市協會」會長陳紀昭率皇家玫瑰協會及波特蘭玫瑰節基金會等19名成員拜會高市府，高市府祕書長郭添貴代表陳其邁接待貴賓，他期待高雄市和波特蘭市能在後疫情時代發展高科技及雙語人才交流等議題實質合作。

陳紀昭回應，非常高興能造訪高雄，不僅要當面感謝市府對雙方交流的支持，這次更特別帶來波特蘭市長泰德・惠勒（Ted Wheeler）的信函，邀請高雄參與2023年波特蘭玫瑰節，並持續在教育文化等面向進一步發展合作關係。

高市府行政暨國際處長張硯卿指出，感謝姐妹市及友好夥伴城市組團來訪，今年高雄燈會首度移師蓮池潭，盼訪賓以充滿台灣味的燈會體驗開啟參訪旅程，同時期待疫情後的城市交流更頻繁，也希望透過城市外交，吸引更多國際朋友造訪高雄。