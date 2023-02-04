群電表示，根據研調機構數據，2022年全球筆電出貨量年減超過二成，但群電仍透過產品組合的優化，維持全年營運的穩健，2023一開年的市況就給大家一個震撼教育，品牌客戶現階段以調整庫存為首要目標，導致今年首季的淡季效應較往年明顯，然而，隨著供應鏈庫存的積極去化，需求有望在第二季後逐季回溫，營收有機會在第一季落底後逐季往上。

面對今年，群電表示今年大部分研調機構預估全年筆電出貨將呈現中個位數衰退，跟去年相比衰退幅度已相對溫和，群電將持續提升研發能力、積極推展高值的雲端智能產品，透過高強度的庫存管理以及資源最適化，力拼全年營收獲利再成長。

考量客戶對供應鏈風險分散的要求，群電已加速泰國自建廠房的速度，新廠房位於曼谷東南邊，廠房設計為6層樓高，預計產線開滿後，產能占比將來到全公司三成左右，新廠也將鎖定AIOT、通訊、伺服器電源以及直接輸美的相關產品，預計下半年開始量產後，將為客戶提供更全面化的服務。