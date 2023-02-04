新屋農友宋木森獲得第33屆全國模範農民。（蔡明亘攝）

楊梅區農友葉時帖榮獲台灣稻米達人冠軍賽好米組全國冠軍。（蔡明亘攝）

桃市府農業局今舉辦農民節慶祝大會，鼓勵在農場畜牧養殖有優異表現的在地農民，包括於全國競賽獲獎的農友、傑出農家婦女、青年農友、農產單位幹部等，桃園市長張善政也到場，親自為183名獲獎者頒獎，感謝他們的辛勞與付出。

張善政表示，今立春對農業來說是重要日子，很榮幸能與在地從事、支持農業的鄉親齊聚一堂，並頒獎表揚優秀農友與團體，衷心獻上祝賀與感謝。農業是台灣衣食根本，桃園在稻米、茶葉、養蜂業、青農培育及農會經營等領域表現傑出，未來市府會繼續與農會和農民合作，讓桃園農業更上層樓。

張善政分享過去務農心路歷程，曾為自己種植的作物申請通過有機農業認證，儘管擔任市長後時間較少，他也始終和農民站在一起，暸解務農有豐收、有災損的心情，未來盼與農民共同努力提升桃園農業品質，且目前農業局有智慧農業相關規畫，要引進更多科技協助農民。

農業局提到，近年氣候異常情況愈來愈嚴重，使得必須看天吃飯的農業，發展更加辛苦，但台灣農民依舊秉持堅持到底的精神守著這塊土地，桃園的農友更令人敬佩，屢在全國競賽獲得佳績。

楊梅區農友葉時帖榮獲台灣稻米達人冠軍賽好米組全國冠軍，另還有3名農友入圍全國稻米達人賽；茶葉方面，桃園投入非常多心血栽種優質茶葉，克服氣候異常挑戰，在全國優質東方美人茶評鑑、全國紅茶小葉種製茶技術競賽、全國機採茶菁技術觀摩競賽等獎項中有10名獲獎；養蜂業部分，桃園也榮獲111年全國龍眼蜂蜜評鑑及111年全國荔枝蜜評鑑共10個獎項。

獲得第33屆全國模範農民的新屋農友宋木森分享，他從小務農，長大從事農產品販售，經歷食安風暴後決定自己開展有機農業，種植有機蔬菜至今已12年，主要提供學校營養午餐及賣場通路等，讓全民都買得到。他說，有機農業困難相當多，是農民和蟲害、雜草的競賽，改善種植模式後，現已種出高品質蔬菜，超越其他種植模式，也改變消費者過去對有機蔬菜的認知。

對於獲獎心得，宋木森也說，今年他在新屋的溫室面積將突破25公頃，感謝輔導單位鼓勵，接下來他希望能輔導在地青農，也加入有機農業行列，將技術傳承下去。

張善政指出，桃園各區農會經營績效傑出，截至去年底，各區農會存款總金額達1284億2942萬8千元、放款總金額708億292萬6千元，存放比48.42％，總盈餘為5億9555萬7千元，感謝各區農會努力穩健經營，讓農民收入豐富，也讓需要貸款的人能獲得支持。

張善政也提到，休閒農業也是農業重要發展方向，他過年期間曾到大溪富田香草休閒農場，看見許多家庭到農場活動，未來市府會繼續推展休閒農業，此外也相當期待有新血加入，盼帶動年輕朋友投入在地農業發展。