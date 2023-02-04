上月28日，來自中部的60歲顧姓男子到恆春核三廠出水口西側海域潛水，不料卻就此失聯，連威鯨救難協會派遣水上摩托車及潛水員加入搜救行列也無所獲，7天後，民眾4日在後壁湖發現遺體，經家屬確認為顧男，海巡表示，後續將報請地檢署相驗，釐清死因。

據了解，60歲顧姓男子下水前身著黑色潛水衣、橘色蛙鞋及氣瓶，於潛水店出發前往後壁湖出水口西側、小巴里祕境潛水，店家說，當時顧男約於上午11時下水，因久久未發現他返回店中，詢問顧妻也表示未能取得聯繫。

為此，親友心急如焚，前往下水處尋找，在核三廠出水口停車場發現顧男車輛，而手機也放在車上，擔心發生意外，於是撥打118向海巡單位報案。

海巡表示，恆春海巡隊於上月28日下午1時45分獲報，恆春核三廠出水口西側海域有1名潛水客疑似失蹤，但經過連續3天海陸空搜尋，威鯨救難協會也派遣水上摩托車及潛水員加入搜救行列，但仍無所獲。

直到7天後，有民眾4日在後壁湖發現一具遺體，趕緊通報海巡，海巡獲報後也立即通知家屬，而經家屬確認後，確定遺體為顧男，後續將報請地檢署相驗，釐清死因。