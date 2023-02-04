失智症除了與年齡增長及生活習慣不佳有關，新研究發現，若人們有視力退化或是眼睛方面的問題，卻不加以矯正或是治療，會比一般人罹患失智症的機率更高。

失智症與視力有關。一份回顧性的報告發現，40、50歲以上的人若視力不佳，未來罹患失智症的風險比一般人高了4～6成，專家也分析當中可能的原因。

中國北京大學的研究團隊從大型國際資料庫蒐集到16篇失智症相關研究，共有7.6萬名40、50歲以上的受試者，結果發現視力小於0.5，與失智症就有強烈關聯性：

1. 無論是自我感覺視力變差，或是視力檢查有問題的人，失智症或認知功能出問題的風險提升60％

2. 視力不佳而導致認知功能出問題的風險，比沒有視力問題的人高出137％。

3. 與沒有視力問題的人相比，視力不佳的人罹患失智症或認知功能障礙，分別提高了44％和41%。

不過視力和認知功能退化等疾病，當中的關聯性還不清楚，但研究作者，北京大學流行病學暨生物統計系助理教授徐貝貝（Beibei Xu）指出，矯正視力或治療眼部疾病，對於改善認知功能可能有幫助。該研究刊登在《老年與心理健康（Aging and Mental Health）》期刊中。

英國牛津大學人口健康學系資深流行病學家小約翰（Thomas Littlejohns）指出，這是一份很好的研究，但兩者關係要進一步確認，是因為認知功能出問題導致視力變差，或是生活習慣差造成的。

●眼睛功能跟大腦功能有關 眼睛出問題代表大腦可能有狀況

視力不佳為何會導致失智症，研究沒有說出肯定答案，但專家推測出一些原因。台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋指出，腦神經功能退化，視力也可能跟著減退；也有研究發現，視神經纖維厚度變薄，會影響視力和行動意願，也容易導致失智症。

蔡睿蘋也指出，眼科醫師可以用儀器看眼睛血管的狀況，若有堵塞，就可能暗示日後病人可能會有心血管或中風問題，進而引發血管性失智症，也就是因腦血管堵塞而導致腦部功能受損而罹患失智症。

國泰醫院眼科醫師黃楚軒解釋，包括光學同調斷層血管攝影、電腦斷層、視覺誘發電位等方式，都可以檢查視神經和血管的狀況，「不過臨床上，失智症判斷還是以認知症狀為主，所以視力不佳因為看不清楚，做失智症相關評估時分數也會較差。」

●視力不佳減少外界刺激 可能是導致失智症的原因

外界刺激減少也是導致失智症的原因。美國威斯康辛州立大學老人醫學助理教授金（Nathaniel Chin）推測，因為視力退化，造成外界對腦部的刺激降低，這會使認知功能下降。

黃楚軒表示，研究指出視力小於0.5罹患失智症的風險高，其實視力0.5還是能正常生活，看招牌、行走、搭車都沒問題，加上視力退化是漸進式的，且身體也會自動習慣看不清楚的狀況，因此很難馬上察覺視力有問題。

「感官對外界刺激減少，跟失智症有絕對關係，」蔡睿蘋表示，外界刺激減少會導致自己處理事情、動腦和活動的意願降低，且視力不好，也會增加危險，所以才有許多研究建議，想預防失智症，五感刺激很重要。

相同的，聽力與失智症有直接關係。蔡睿蘋指出，有1％～3％的人會因為聽力減退罹患失智症，聽力不佳的人罹患失智症風險是一般人的5倍，所以門診中如果發現長輩聽力不佳，會要求病人治療或配戴助聽器，「從聽力和失智症的關係來看，視力不佳也可能會導致失智症，所以有視力問題的人，盡快矯正，把眼睛問題處理好，應可降低失智症風險。」

黃楚軒提醒，視力好壞沒有絕對數值，一般會認為不足0.6就必須矯正，視力也會因為年齡增長而變差，但不是所有視力變差的原因都是老化，所以至少每年都要做視力檢查，矯正視力、治療眼疾，才能避免後續視力問題惡化、造成生活危險和不便。

文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章