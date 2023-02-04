嘉義市秀泰影城今下午近2點發生墜樓事件，一名24歲女子被發現站在6樓樓頂陽台講電話，接著就爬上陽台女兒牆，看起來險象環生。

民眾立刻通報警消，距秀泰不到20公尺，緊鄰的嘉義市消防局第一分隊趕到現場，立刻鋪設充氣墊，沒多久女子就從頂樓墜落，掉落充氣墊邊緣後彈到地面，導致雙腳骨折變形、有耳漏情形，所幸意識清楚，由救護車送往嘉義基督教醫院救治。

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