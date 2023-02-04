大S（徐熙媛）去年宣布梅開二度嫁給具俊曄後，就和汪小菲、張蘭一家鬧翻，張蘭不只多次扮具俊曄的造型調侃對方，又暗指大S過去懷第三胎可能不是汪小菲的。稍早，張蘭在直播時態度大轉，表示自己做生意30多年從來沒有靠誰蹭熱度，未來她沒依據不會再亂說話，家務事都交給律師處理，令人好奇背後原因為何。

台灣狗仔葛斯齊日前拋出新一波汪小菲和其他女子曖昧照片，並點名：「大年初六，張蘭女士口口聲聲談2018荒唐事，卻一張照片都丟不出來」，他更表示大S懷第三胎的照片正好是他拍的，照片時間點在2017年5月20日，「那時牽著大S的人可是妳家汪公子，妳可千萬別認錯人，這男的頭上有長毛呢！」

張蘭宣告未來不會再亂說話。（圖／翻攝自微博）

對此，張蘭在直播回應她看到有些人罵她沒流量了，才拿家務事做文章，她覺得這種說法特別卑鄙、無恥、齷齪，「我做了30多年的企業，我誰的流量也不靠，就靠自己做人的流量」，她自認用正直、充滿善念的態度做了一個好企業，也按時繳稅，從不欠任何一位員工薪水，解決社會問題。

張蘭更表示，以後沒有根據不會再亂說話，「家裡事咱們都交給律師就完了」，直播時不會再提，因為不值得，也呼籲其他人不要亂編、不要斷章取義，見此，其他網友回：「不提了？那不一直都是她們母子倆在講嗎」、「話都讓你說完了」、「每次都說不提了，然後過兩天又哭著劈哩啪啦說一大堆」、「她之前報警的事兒，又不了了之了」。