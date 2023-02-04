大順路二階工程路段共有206棵，僅有9棵要移植。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

大順路二階工程進度表。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌二階大順路段工程已全段完成圍籬，正進行箱涵改建工程，目標年底成圓通車。高雄市副市長林欽榮今日視察工程進度，他表示，目前工程微幅超前，要求11月中旬為完工目標。此外，他也要求改善周邊人行道環境，並稱大順路段206棵雨豆樹僅移植9棵，完工後將帶給市民嶄新、驚豔的輕軌綠廊。

高雄輕軌二階工程大順路段，約計5.4公里，有7座車站，目前1月13日完成全段圍籬架設，隨即展開箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體，車站站體等工程項目。林欽榮今日視察，宣告目前工程總進度約4.5％、微幅超前，要求施工團隊在11月中旬完工為目標，降低民眾交通不便性。

林欽榮說，為顧及當地雨豆樹，依照「高雄市樹木修剪諮詢委員會」所核定的本工區總計有206棵雨豆樹須就地保留與軌道共存，以及為設置車站也必需「以站就樹」為原則，僅准予移植9棵雨豆樹。

林欽榮表示，有龍貓隧道經驗，在大順路段完工後的輕軌行駛地景，雨豆樹其壯闊樹幹與茂密樹枝交織延綿、覆蓋著流動的輕軌列車行駛，將呈現嶄新的輕軌綠廊，相信會帶給市民驚艷的畫面。

此外，林欽榮對於大順路段人行道破損嚴重，要求改善。捷運局、工務局說明，工務局養工處已全面清查並修補破損情況嚴重之人行道，預計C20至C24路段於2月施工改善。

C24至C32路段，則需要待輕軌完工通車後，再行施作，預算預估1億5000萬元，將予全面改善大順路兩側人行空間，以利輕軌年底成圓後接續將周遭人行環境加以改善，提升輕軌、捷運等大眾運輸使用普及率。