新北市中和傳出人倫悲劇，一家4口有3人成了乾屍，僅剩患有失智、重聽、中風的楊姓高齡父親獨活，民眾黨立委賴香伶4日感嘆，要不是鄰居發現異狀後通報，不知何時才會被大家發現，新北市政府的社安網是不是破了大洞？她期許新北市長侯友宜應主動協助減少憾事，盡快調查真相不要蓋牌，不能只有「侯侯做代誌」。

賴香伶指出，在2023年的台灣，全國居住人口數第一的縣市，實在很難想像會有人活活餓死。從鄰長、里長、轄區派出所到地方政府社會局，層層堆疊的社安把關，究竟是哪個環節出了問題？

賴香伶說，以此案為例，一家4口有3位患有精神方面及失智等問題，應已被列為高風險關懷對象，為何6個月來社會局沒有實地訪視關心？無人發現並通報？且據報載，大兒子因需定期服藥就診，公衛護士有多次電聯，在均無人接聽情況下，也不見採取後續措施。

她直言，更何況，若在里長轄區廣，心有餘而力不足的情況下，鄰長又為無給職，資源匱乏，更容易產生社安漏洞。

她呼籲，社安網不分中央、地方，第一線是最接近個案，也是最瞭解、最能察覺個案異狀的把關者。此次事件發生在新北市，社工人力應充沛顯示社安網依舊存在死角，是否存在行政疏失，應儘速釐清真相，把社安網洞補足。