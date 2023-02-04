高雄楠梓區36歲李姓男子把某賣場當成自己家，接連到賣場偷竊牛排與啤酒等物品，賣場的店長報警並蒐證。在李男再度光顧賣場時，報警逮人。警方訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局楠梓派出所2月1日獲報興楠路某賣場店長稱，清點商品發現店內商品短缺，經調閱賣場監視器，發現一名男姓竊嫌先於1月31日晚間6時許進入賣場偷取2盒牛排及1罐啤酒，行竊後為避嫌，撕掉商品標籤，大方地走出商場，不到2小時再進入賣場竊取1罐啤酒，之後故作自然離開商場。

員警獲報後調閱監視器鎖定特定人士，在此期間，2月2日竊嫌又出現賣場，店長通報警方，將竊嫌36歲李男帶回派出所調查。李男說，這是為了尋求刺激感，所以行竊，他偷拿的食品都吃完了。警方訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方也呼籲，店家發現財物遭竊或可疑人士徘徊，請撥打110通報警方，因商家店內陳列物品種類及數量繁多，容易出現視線死角，建議商家可裝設監錄系統，避免宵小覬覦，有效遏止犯罪發生。