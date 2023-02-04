晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌旗下首間海外據點－捷絲旅大阪心齋橋館Just Sleep Osaka Shinsaibashi將於3月1日開幕迎賓，這是晶華攜手長年深耕關西地區的日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.，共同於大阪所打造的首間捷絲旅Just Sleep品牌精品風格旅店。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示：捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅Just Sleep品牌進軍海外的第一個據點，飯店鎖定的客源除了日本內需的商務與觀光旅遊之外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一，憑藉著捷絲旅在台灣多年累積下來的知名度以及服務好口碑，期望台灣旅客也可以在日本延伸對於捷絲旅的支持。

晶華表示，捷絲旅大阪心齋橋館位於四座捷運站交會處，其所在位置距離日本大阪的觀光旅遊勝地－心齋橋步行僅需5分鐘的時間，從關西國際機場搭乘地鐵不到一小時即可抵達飯店，從大阪機場搭計程車更是只需要25分鐘的車程。心齋橋為大阪市中心最大的商業購物區，大型百貨精品店、日本潮流服飾店及藥妝店林立、更有多間熱門餐廳和各式道地日本街頭小吃，當地民眾和觀光客都可在此享受到豐富多樣的逛街購物及用餐體驗。

捷絲旅大阪心齋橋館有100間客房，分雅心、雅齋和雅橋客房等三種房型供旅客選擇，平均大小為12到16平方公尺。設計上延續捷絲旅融入當地街區元素的風格，以1970年代大阪流行文化發源地「美國村」為設計靈感，旅客步入大廳，映入眼簾的即是一幅幅色彩繽紛、充滿著大阪意象的彩繪塗鴉牆。

位於一樓的Just Café擁有50個座位，兼具聯誼、會議與餐飲功能，早上6點半到10點供應自助早餐，最具特色的即「台日雙饗」美食區，房客在此可以品嚐到日式大阪燒、章魚燒、咖哩飯以及台式滷肉飯、雞肉飯和茶葉蛋…等台、日代表性美食，下午1點到晚上11點則免費提供嚴選自神戶的咖啡及日式熱茶。有別於一般日本商旅，捷絲旅大阪心齋橋館擁有24小時櫃檯和自助式洗衣服務，希望能提供給需要中長期駐點的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度遊玩大阪的旅人更舒適的住宿體驗。