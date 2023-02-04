美國務卿布林肯原訂5日訪中，此行有望成為2018年來美國訪中最高層級外交官，本可為緊張的中美關係降溫，如今卻因間諜氣球事件喊卡，為中美關係投下變數。民眾黨立委邱臣遠4日提出5點分析，直言中國大陸挑釁意味濃重，但我國也從中應證中方戰略目標與滲透手段的難測性，呼籲國安單位必須提前應對，而蔡政府面對美中之間的壓力測試也該審慎以對，避免受到大國角力的波及。

邱臣遠指出，根據美國國防部的說法，中方高空偵查氣球疑似是在蒐集敏感情資，中國大陸的行為也引發美國不分黨派的批評。中方外交部隨後回應，指出氣球用途是氣象等科研民用性質，因不可抗力因素誤入了美國的領空。不過，這樣的說法美國並不買單，且認為是對美國主權和國際法的侵害。

邱臣遠說，美中爭霸，從經貿、科技到軍事全面較勁，已持續多年，如今在雙方重啟實體外交訪問之際，卻發生這樣突發事件，他認為將對美中關係、印太區域安全產生不可評估的影響，因此提出5點看法：

第一、我認為中共針對偵查氣球侵入美國領空事件的回應避重就輕，尤其在美中關係緊張之際，應避免任何情勢誤判，或可能導致擦槍走火的風險。

第二、根據美國表示，這種氣球偵查行為已經是第五次，然而高空偵察氣球效果明顯不如衛星精確清楚，反而挑釁意味濃重，並使兩岸緊張從台灣海峽直接擴大到太平洋，對於中共一點好處都沒有，中共所圖究竟為何？令人百思不解。

第三、此次事件給予我國國安單位一個很好的案例，思考中國大陸的戰略目標與滲透手段的難測性，面對中方頻繁派出軍機擾台與各種滲透及挑釁行為，國安單位必須提前部屬應對，以維持台海和平穩定。

第四、我認為中共應以世界和平、區域穩定和人民安全為責任，且每一個國家應該尊重各國的領空權、主權，不應該有所侵犯。

第五、美中互信基礎薄弱，面對美中之間的壓力測試，台灣絕對要審慎以對，避免受到大國角力的波及。「兩岸和平、台灣自主」，是最高指導原則，同時台灣亦需積極爭取國際支持，對於國際友人來訪，台灣沒有理由拒絕。