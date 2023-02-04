台灣火鶴花產業發展協會為推廣國產鮮花，首度與嘉義縣朴子配天宮合作，舉辦「皇恩御賜賞燈花，新春點燈祈花斗」活動。（台灣火鶴花產業發展協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

鮮花結合燈飾、御守、小神衣做成燈花斗，選定2月5日元宵節當晚7點供民眾報名祈求。（台灣火鶴花產業發展協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣火鶴花產業發展協會為推廣國產鮮花，首度與嘉義縣朴子配天宮合作，舉辦「皇恩御賜賞燈花，新春點燈祈花斗」活動，將鮮花結合燈飾、御守、小神衣做成燈花斗，選定2月5日元宵節當晚7點供民眾報名祈求，只要累計擲出3個聖筊，就可以把富有祈福意味的特色燈花斗帶回家。

台灣火鶴花協會祕書長潘永祥說，台灣國產花卉消費仍以宗教信仰為主力，為鼓勵民眾多採購國產花卉，協會爭取農委會農糧署補助，在大甲媽遶境時曾推花斗祈福藝品，今年更首次和配天宮合作，結合配天宮農曆春節御賜燈花特色傳統，特別增加燈飾，推出造型燈花斗，象徵光明又兼顧視覺美感，供民眾祈求。

這次的燈花斗以國產火鶴花搭配嘉縣盛產的洋桔梗、菊花，經由花藝老師巧手組成道教科儀中的斗造型，插上俗稱「媽祖花」的洋桔梗，取火鶴花台語諧音「呼好」，添加特殊造型線狀橘黃色菊花，展現宛如煙花綻放美感，加上配天宮小神衣，象徵樸仔媽祖滿滿祝福。

潘永祥說，即將進入春天百花盛開，期待透過燈花斗祈求活動，讓民眾體會到花藝美感，日後願意花些許經費支持國產花卉產業。至於「皇恩御賜賞燈花，新春點燈祈花斗」活動，明晚上7點在配天宮福德正神殿舉行，只要報名就能擲筊，限量20座。