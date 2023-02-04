今(4)日新北市新店區有男子獨自前往賣場購物時，不明原因突然昏倒倒地不起，嚇壞一旁正在挑選商品、購物的民眾，該店的店員見狀趕緊打119通報，但男子送醫後仍不治；警方通知死者家屬前往醫院，詳細案發原因有待進一步待查釐清。