新北男獨自逛家樂福購物突倒地不起 現場民眾見狀嚇壞 15:452023/02/04 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北男獨自逛賣場購物突倒地不起 現場民眾見狀嚇壞。（翻攝自google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(4)日新北市新店區有男子獨自前往賣場購物時，不明原因突然昏倒倒地不起，嚇壞一旁正在挑選商品、購物的民眾，該店的店員見狀趕緊打119通報，但男子送醫後仍不治；警方通知死者家屬前往醫院，詳細案發原因有待進一步待查釐清。 金門雞舍起火延燒報廢車輛 濃煙沖天嚇壞民眾 國中妹謊稱18歲 色男脫褲「一直想督進來」 她嚇壞傳訊救命 麗寶Outlet推擲骰子贏紅包 停車場一位難求 #倒地不起 #購物 #見狀 #嚇壞 #猝死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車半路拋錨 警化身「修車師傅」神救援順利發動 12:212023/01/27 社會 彰化民宅除夕夜「火光沖天」 鄰居聞煙味出門一看嚇壞 22:272023/01/21 社會 義大攜國小生展創意 300彩兔撲滿迎春 04:102023/01/31 地方新聞 驅趕攤販賣空飄氣球 保全點火瞬間成「巨大火球」嚇壞路人 19:372023/01/23 社會 愛犬放購物籃大逛全聯 男遭勸阻猛譙髒話 囂張影片曝光 14:242023/01/31 社會 看好紅包商機 蝦皮購物推「新春開電週」活動 22:442023/02/02 財經 電商動漫節 《灌籃高手》周邊熱銷 04:102023/02/04 時尚消費 全台百貨吸錢潮 開春發利市 04:102023/01/29 財經要聞 新莊燒烤店火警 客人嚇壞奔逃 5店員嗆傷送醫 19:562023/01/31 社會 《百貨股》準備開學 富邦媒momo搶商機 07:382023/02/04 財經 原價屋原價抓客群 用蝦皮找人群 04:102023/01/31 證券．權證 好市多推神奇新品「能救命」 網讚：戰爭必備 16:512023/02/02 生活 網家整合集團資源 拚停損 04:102023/02/01 產業．科技 日人問台灣過年是怎樣？他曝壯觀畫面：台人最愛 07:502023/01/26 生活 富邦媒momo購物網搶攻返校商機 20:592023/02/03 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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