新北市少年培力園是社會局委託社團法人中華民國更生少年關懷協會辦的機構，幫助更生少年重拾人生希望，培力園也收養了不少流浪動物，教導少年生命教育，其中培力園2018年收養了一隻6周大的幼貓園園，當時牠從工廠屋頂掉落水溝奄奄一息，被民眾通報收養於園內，少女每日負責照顧，久而久之決定扛起照養責任，順利領養回家。

新北市少年培力園收養了不少流浪動物，幼貓園園5年多前從工廠屋頂掉落水溝奄奄一息，被民眾通報收養於園內，少女每日負責照顧，久而久之決定扛起照養責任，順利領養回家。（新北市少年培力園提供）

少年培力園指出，園園當時從屋頂掉落，與幼貓分離，躺在水溝險些喪命，所幸社工即時前往救援，搶回一命，由於園園擁有特殊雙瞳顏色、潔白毛色，深受園內少年喜愛，社工也藉此機會教育少年，尊重每個獨立的生命。

園園的出現也溫暖了不少內心孤單的青少年，有少女更把半工半讀的錢都拿去買肉泥跟逗貓玩具，就是為了增加與園園的互動機會，另名少女軒軒曾經參與職培服務，她長期與園園相處，從洗澡、剪指甲、環境清潔都包辦，甚至在春節連假協助照顧貓咪。

軒軒多次提出意願，希望照顧園園，經過多方評估後，考量軒軒的生活環境和經濟能力，以及家庭同意，軒軒終於領養成功，社工們也相信園園會更加幸福，軒軒開心地說，園園現在在家都很自在，也一起與她同睡，未來希望帶牠去更遠的地方。