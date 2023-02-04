三大法人方面，自營商已連三日買超，但外資再度敲進，近5日共買超9651張。

連宇去年12月營收1.59億元，年增94.83%、月增4.74%，衝上歷史單月次高，且連增3個月；去年全年營收12.61億元，年增52.38%，也創下歷史最高紀錄。但連宇因年底提列子公司減損、匯損與相關稅務，去年12月稅前純益0.3億元，年增9%；稅後純益0.12億元，年減5成；每股盈餘0.18元，呈現單月營收大增、獲利減少的局面。

連宇去年第三季營業收入3.07億元，年增33%；稅前純益0.72億元，年增237%；稅後純益0.59億元，年增201%；每股盈餘達0.76元。去年前三季營收8.09億元，年增27.8%；毛利率39.8%，年增3.5個百分點；稅後純益1.55億元，EPS為2.15元。

連宇受惠後疫情時代「非接觸式」商機興起，讀卡機等電子支付系統應用面逐步擴大，需求顯著成長，公司也積極布局電動車周邊衍生充電樁建設，將導入相關電子支付系統解決方案，電動車熱潮下，可望再衝營運大動能。