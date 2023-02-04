隨著疫情趨緩，許多人都想出國好好放鬆一下。不過一名女網友抱怨，日前搭飛機回台灣，遇到小孩整趟航程哭不停，3個多小時她都沒辦法休息，而其他乘客也選擇體諒似地保持沉默，讓她不禁發文直說：「下次可不可以換成媽媽們體諒一下所有旅客，不要帶愛哭鬧的小孩出國」。

原PO在論壇《Dcard》上以「可以不要帶小小孩出國嗎？真的很煩」為題發文，表示日前她從泰國搭飛機返台，飛行時間大約3個多小時，原本還想在飛機上面好好休息，不料坐在她後方的小孩不斷暴哭，安靜的時間不超過半小時，而她對小孩的容忍度較低，一把怒火憋在心中，「感受真的很糟、很煩！」

原PO表示，雖然聽得出來孩子的媽媽竭盡所能安撫，但孩子仍不停哭鬧，而其他乘客也都選擇體諒，沒有任何一人出言責備。而原PO雖能理解孩子應該是覺得坐飛機不舒服，但不解家長既然知道會有這種情況，當初為什麼要帶孩子出國？直說：「下次可不可以換媽媽們體諒一下所有旅客，不要帶愛哭鬧的小孩出國」。

貼文曝光後，有人認為，要帶孩子出國是個人自由，其他乘客沒資格干涉，「我花我的錢帶小孩出國，關你屁事」、「我覺得台灣人對孕婦、小孩，真的普遍都好不友善…難怪台灣生育率會這麼低」、「我好想帶小孩出國坐在原PO旁邊喔，你自私那我也自私，就這樣囉」。

然而，仍有不少網友留言力挺原PO，「如果無法掌握小孩狀況，還是等穩定一點的年紀再出國吧」、「一堆媽媽就擺出我有小孩我最大，只要不體諒、包容我小孩的 就是自私、歧視、不友善」、「吵人的小孩就是討厭啊！大家體諒家長、小孩，誰來體諒被打擾到的人」、「自己不會教小孩就要人包容？還扯到什麼生育率低、育兒環境差，少情緒勒索了」。