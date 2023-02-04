美國國務卿布林肯5月訪中計畫因間諜氣球事件喊卡，民眾黨立委張其祿4日分析，美中關係緊張，雙邊變數複雜，布林肯以此為藉口取消訪中，代表背後協商的事務如台灣議題、美國眾議院議長麥卡錫訪台、俄烏情勢、經貿科技及資安等問題仍無法達成共識和成果，氣球成為延遲訪中的一個台階。

張其祿指出，兩岸問題仍受制於大兩岸（中美）的結構限制中，台灣選擇有限。布林肯對中美大兩岸互動的定調是對抗、競爭、合作與衝突管理，仍是衝突、妥協和進步。這之中，台灣幾乎只能「被動」應對中美互動節奏，進退兩難，例如對麥卡錫議長來訪的態度。

張其祿指出，當今全球最大風險之區塊即在烏克蘭和台海（東歐與東亞），而兩邊又有局勢的發展牽引關係。可以預見的是，東西世界的新冷戰局勢正形成之中，彼此抱團取暖相互抗衡，台灣應小心捲入代理人戰爭困境中。

對於外交部喊話共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為，張其祿認為，此次外交部對美中事務的反應確實很快，反映蔡政府力挺美國的立場，但人民更關切美台、美中間的問題解決，若台灣如此挺美，但又能從中獲得什麼，台美經貿倡議的成果為何？雙邊經貿協定有望嗎？