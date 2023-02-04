一名男子透過交友軟體認識表哥女友，雙方相談甚歡開房激戰，事後女方覺得這樣的關係不妥，然而男子卻不願結束關係，竟威脅要將兩人約砲事蹟告訴表哥，女子嚇壞只好乖乖答應再次開房，後來男子因拿裸照持續威脅，女方不堪其擾憤而報警提告，揭發男子惡行。

男子阿倫（化名）於2021年5月間，透過網路交友軟體認識表哥18歲女友花花（化名），兩人在交友軟體上相談甚歡後來便約砲，事後花花覺得不妥有意斷聯，然而阿倫不願這樣結束兩人關係，竟恐嚇要傳訊給表哥「表哥有一次你女朋友她媽媽不是叫你上來台北接你女朋友下去、你知道他前一天晚上約我去旅館砲嗎、如果你不信的話、聊天紀錄都還在」，想藉此讓表哥知道花花約砲的行為，花花看見後害怕阿倫把兩人性關係抖出來，便答應阿倫要求與他開房，兩人完事後阿倫見花花在洗澡，竟在透明玻璃的浴室外用手機拍下花花裸露的沐浴照。

事後在同年6月，阿倫以社群軟體Instagram傳送花花洗澡的照片給她，並說「沒有威脅、也沒有好不好玩，就是做個交易而已，我們可以商量一個兩個都可以接受的方案阿」、「拍幾張很重要嗎?有一張能證明是你就夠了不是啊」、、「所以跟你商量啊，商量一個你可以接受的頻率或次數，三天四天一次」、「我本來是想商量兩次或三次的，不要拉倒」、「反正我有的不只這張，那我會連之前的事一起說的。他要不要信他的事，我們第一次去開房間的事啊，把你身上的特徵說出來，他會不信嗎?」以此威脅花花要將兩人約砲告訴表哥，花花因心生畏懼且不堪阿倫多次恐嚇，便報警處理。

阿倫到案坦承犯行，法官勘驗事證依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處1年10月有期徒刑，另依成年人故意對少年犯無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，各判刑2月、4月，並應執行5月徒刑，得易科罰金。

由於阿倫和花花雙方後來達成和解，且法官考量阿倫犯後具有悔意，性侵部分宣告緩刑4年。

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