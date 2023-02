美國「福特」號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)航母

美國「福特」號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)航母的關鍵系統去年8月出了問題,被迫取消海試。不過,美國海軍更換新零組件後,總算成功完成了海外任務。

據《防務新聞》(Defense News)3日報導,五角大廈測試和評估辦公室在1月的報告中指出,「福特」號的噴流偏向板(Jet blaze deflector)等系統還有可靠性問題,阻礙它發揮應有的效能。

美國國防部作戰測試與評估主任辦公室(Office of the Director of Operational Test and Evaluation)的報告說,「福特」號彈射器、攔截索和噴流偏向板的可靠性持續對戰機起降,還有執行飛行任務的效率產生負面影響。

事實上,「福特」號去年8月海試時必須提前返港,就是因為噴流偏向板意外出了問題,以致無法完成航艦服勤資格認證。報告說,噴流偏向板的關鍵問題出在機電致動器上。而海軍將偏向板做了好幾次修改,但在去年8月的海試時,艦上4套噴流偏向板全都出現和致動器相關的故障。

Navy replaces troubled part on Ford carrier after test cancelationhttps://t.co/Iq4PuBkMoR pic.twitter.com/md90UfQIr4 — Defense News (@defense_news) February 3, 2023

而美國海軍發現,故障是由於機電致動器內各式元件的接鉤鏽蝕所致。報告說,後來海軍安裝了新元件,噴流偏向板沒再阻礙飛行甲板作業,這才通過了9月的航母資格認證。