美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母的關鍵系統去年8月出了問題，被迫取消海試。不過，美國海軍更換新零組件後，總算成功完成了海外任務。
據《防務新聞》（Defense News）3日報導，五角大廈測試和評估辦公室在1月的報告中指出，「福特」號的噴流偏向板（Jet blaze deflector）等系統還有可靠性問題，阻礙它發揮應有的效能。
美國國防部作戰測試與評估主任辦公室（Office of the Director of Operational Test and Evaluation）的報告說，「福特」號彈射器、攔截索和噴流偏向板的可靠性持續對戰機起降，還有執行飛行任務的效率產生負面影響。
事實上，「福特」號去年8月海試時必須提前返港，就是因為噴流偏向板意外出了問題，以致無法完成航艦服勤資格認證。報告說，噴流偏向板的關鍵問題出在機電致動器上。而海軍將偏向板做了好幾次修改，但在去年8月的海試時，艦上4套噴流偏向板全都出現和致動器相關的故障。
而美國海軍發現，故障是由於機電致動器內各式元件的接鉤鏽蝕所致。報告說，後來海軍安裝了新元件，噴流偏向板沒再阻礙飛行甲板作業，這才通過了9月的航母資格認證。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。