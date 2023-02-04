YouBike是不少台北市民的重要交通工具之一，不過一名民眾日前騎乘時疑似因為煞車鎖太緊，導致一按煞車人就直接飛出去摔倒在地，全身多處傷痕。後續該民眾向微笑單車公司反映，對方卻稱車輛沒有損壞，不只沒有賠償，連一句道歉都沒說，讓該民眾氣憤投訴。

民眾表示，1月30日前她騎YouBike到捷運站，在巷子要轉彎時看見前方機車駛經，因此她按下煞車，不料煞車疑似因為鎖太緊，讓她輕輕一按就瞬間急煞，整個人飛了出去，回過神時已經摔倒在地，後來她只能慢慢爬起，再自行將腳踏車騎回捷運站。

民眾說，她右膝、雙手都因此受傷，事後還得自行前往診所包紮，她致電微笑單車公司客服反映車輛問題時，客服先回應「會將車輛調回檢查」。兩日後民眾再接到電話，客服有先關心她的狀況，並表示腳踏車經檢查後沒有損壞，煞車也沒有問題，過程中並未提到賠償事宜，也沒有任何一句道歉，讓她十分錯愕，直言「應該會一陣子都不敢騎YouBike」。

事實上，微笑單車有提供投保公共自行車傷害險，只要使用投保卡片租借YouBike，於騎乘時發生意外事故，造成被保險人死亡、失能 （殘廢）及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請保險理賠，金額最高理賠 100 萬元，住院日額最高1000元。

不過條文內容並未包含車輛故障，導致受傷意外的理賠。台北市交通局對此表示，微笑單車公司接獲投訴後會先讓車輛下線，檢查完成後再回覆民眾，並檢視是否符合傷害險標準，處理程序沒有問題，但仍希望微笑單車能妥善處理民眾投訴。

台北市交通局說，若民眾碰到公共自行車輪胎、煞車等設備出問題而發生意外，可在事發後立刻拍影片、照片留存，以保障自身權益，但最後仍須以微笑單車車輛回收檢查結果為主。若民眾不服車輛檢查結果，交通局會協助民眾與微笑單車公司走消費爭議申訴。