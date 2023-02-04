2018年馬斯克在推特上發文宣稱他已經確實取得將該電動車私有化所需的資金，此舉造成特斯拉股價陷入劇烈波動。

本案原告指控馬斯克的魯莽行為讓投資人慘賠，並要求數十億美元的損害賠償。在開庭約兩個小時後，陪審團即做出了一致的裁決，稱特斯拉董事會與馬斯克本人並未藉由這些推文詐騙投資人，因此不必為投資人蒙受的損失負責。

馬斯克的律師Alex Spiro主張馬斯克的推文或許用字遣詞有誤，但無意欺騙任何人。原告律師Nicholas Porritt表示投資人對該判決感到失望，將考慮下一步行動。

馬斯克並未親自出庭，在法院宣讀判決後，他隨即在推特上發文，稱他對陪審團的決定「深表感謝」，「謝天謝地！那群人的智慧戰勝了」。

Wedbush分析師Dan Ives表示，現在馬斯克和特斯拉悲慘的章節已經翻篇。一些特斯拉投資人本來擔心如果馬斯克敗訴，可能得賣出更多特斯拉股票。

這項判決可能讓馬斯克日後更加大膽地在推特上發文。康乃狄克大學公司法教授Minor Myers表示，在這個判決之後，馬斯克可能「加倍精進」其溝通策略，「這只會讓他放膽照自己認為合適的方式行事」。