舞棍阿伯（左）、林松義今天賣力演出，嗨翻現場的長輩們。（羅永銘攝）

82歲資深藝人「瘦皮猴」林松義多年來飽受帕金森氏症所苦，他（4日）出席2023愛傳承關懷演唱會，台灣優質生命協會秘書長紀寶如分享，林松義透過居家物理治療師幫助，緩減帕金森氏症症狀，一圓再站舞台的夢想。林松義也中氣十足說身體狀況「非常好」，當被問做什麼運動時，他口誤說「跑路」，紀寶如開玩笑說：「那是叫跑步啦，跑路代誌就大條了，你這麼老了不要跑路啦。」

林松義曾被爆因為年老沒工作，無力支付醫藥費，忍痛賣掉4間房子，深陷憂鬱症。那現在醫藥費有困難嗎？他表示「沒什麼困難」，因為有協會照顧，紀寶如說，「感恩就足夠，我覺得哥哥經濟不是很豐裕，可是他心很喜樂，基本生活還可以，謝謝大家關心。」並透露他每月的開銷差不多3萬多，「因為他還有1位照顧他多年的外傭，2人情同家人般。」

而舞棍阿伯已75歲，仍在台上翻滾賣力演出，打算跳到幾歲？他說要傳承林松義的精神，「我希望跟大哥一樣，那種精神永遠不會磨滅，跳到90歲、100歲，所以我每年都發片、創作新的作品。」猛誇林松義是他的偶像，他會唱、會跳、會演、會寶、會編也會導，「所以我的演出有他的影子」。

至於如何保養筋骨，還能在台上唱跳15分鐘，他說年輕時不抽菸喝酒，沒有什麼不良習慣，然後很喜歡運動，「我年輕開始學跳舞持之以恆，都沒有停下來。」表示自己身體健康都OK，翻滾、地板動作都還能做到，強調吃素長齋40年以上，算是他的養生之道。