你是否有過去ATM提款，卡片取回後沒有拿錢的經驗，女星廖家儀半夜到ATM提款1萬元，回到家才發現錢沒有拿，帳戶也已經扣款，打電話到超商沒人回應，讓她急得趕緊上網求救，好在最後錢順利拿回，度過驚心膽跳的一晚。

廖家儀表示半夜時到ATM提款1萬元，回到家才發現錢沒有拿，而且帳戶已經扣款，原想直接衝回台北拿錢，但好友連忙要她冷靜，接著表示提款機現金30-45秒內就會回收，加上裝有攝影機，若拿了會涉侵佔罪得吃上官司，要她不要過度擔心，接著改打電話詢問店家，卻遲遲沒有人接電話，讓她決定到Google查詢是否有相同經歷的人，果然查到網友有相關經驗分享，便急忙跟所屬銀行聯繫。

廖家儀在行員指示下，隔天致電給銀行，並將機台號碼、發生的時間等資料告知對方，銀行在協助查詢後，很快就將金額匯回帳戶，對此，她也不忘分享這段驚魂記：「這樣驚心動魄的一夜，真的是好好的給我上了堂課，做任何事都要專心，也謝謝匯豐銀行跟國泰世華銀行的客服，真的非常貼心快速解決了我的問題，24小時服務專線真的好重要」。

對此，網友紛紛回應：「真的要小心，點完錢還是要數一下」、「可跟銀行通報，銀行結算後若有餘，會還您的」、「有驚無險，千萬要記住這次的教訓」、「比被鬼嚇到還要恐怖」、「我們現在真的很容易腦霧！還好拿回來了」。