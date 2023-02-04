八仙山事業區第54林班造林地，3日上午發現營火基地！東勢林管處指出，該處即刻調派鞍馬山工作站7名人力，會同保七總隊東勢分隊員警抵達現場，發現營地仍冒火煙且遺留大量炊煮餐具，立即啟動蒐證機制；於附近林地搜索且就地埋伏，下午近3時許查獲陸續返回營地人員共計21名，依觸犯森林法等，移送法辦。

東勢林區管理處人員會同森林警察，於營地現場發現陸續返回營地人員。(東勢林管處提供)

東勢林管處指出，3日上午11時許，該處接獲通報，所轄八仙山事業區第54林班之造林地發現營火基地，即刻調派鞍馬山工作站7名人力，會同保七總隊第五大隊東勢分隊員警於12時許抵達現場，立即啟動蒐證機制；並於附近林地搜索蹤跡且就地進行埋伏。3日下午近3時許，即查獲陸續返回營地人員共計21名。

東勢林區管理處人員會同森林警察，於營地現場發現陸續返回營地人員。(東勢林管處提供)

東勢林管處表示，案發地點為造林地，研判營火所用林木，為林下整理撫育遺留的小徑木，該處遍植香杉、紅檜、扁柏等造林樹種，屬於針一級貴重木，樹種帶有油質及芳香味，一旦營火不慎引發森林火災，將造成巨大損失並搶救不易；經調查一行21人是朋友相約上山遊玩。

東勢林管處說，因一行人於林地內引火行為，已觸犯森林法，除依森林法第56條規定，可處12萬元以上、60萬元以下罰鍰外，另擅自取用林木營火屬竊取行為，亦觸犯森林法第50條竊取森林主、副產物者處六月以上、五年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上、600萬元以下罰金，屬貴重木者，加重其刑至二分之一，全案交由警方偵辦。

林管處與保七員警到場，發現營地仍冒火煙且遺留大量炊煮餐具，立即啟動蒐證機制。(東勢林管處提供)

東勢林管處強調，乾燥季節來臨，中部山區已將近2個月未曾降雨，林地相當乾燥，一點火星就可能引起森林火災；提醒民眾，森林區域切勿引火，進入山林勿生火煮食、亂丟菸蒂、引火燒墾，共同愛護珍貴台灣山林。