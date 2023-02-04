中共第二號人物李強會在今年3月初接替李克強出任國務院總理，負責管理經濟。花旗預計，李強經濟學的「三支箭」，將是發展民營經濟、開放招商引資及促進產業升級。

花旗報告指出，相信李強在浙江、江蘇和上海等中國大陸經濟大省的工作經歷，可能令他脫穎而出，估計其政策風格較為親商，相對自由但也務實。

報告指，中共新一屆團隊，將為五年任期建立良好的開端，「展望未來，我們至少看到李強經濟學的三支箭，而政治重估可能推動對中國資產的重估。」

中國大陸將於三月召開兩會，期間將確定國務院、政府部委等領導層人事。