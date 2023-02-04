日前在網路上流傳2段性愛影片，男女主角分別是陸軍第八軍團一對國軍情侶，將營區內的連長室當作砲房，在營內大玩性愛遊戲，豈料，拍攝的性愛影片遭到外流瘋傳，風波女軍官也透過長官表示「會和男友一起堅強度過風波」，不受影片外流事件影響；然而，今(4)日網路上又流傳5段新的「交纏」影片，其場景疑似不在營區內，而是在私人住宅。

女軍官事件燒不停，今(4)日在網路上疑似又留出5段新的「交纏」影片，且有不同角度的拍攝，不過這次拍攝場景疑似不在營區內，而是在私人住宅，尚不確定是雙方合意自拍，或是可能存在偷拍情節，但目前都尚未受到證實。

這起事件發生在1日晚間10時許，女軍官與男友2人發現性愛影片遭外流，約2小時後一同前往高雄市某分局偵查隊「諮詢」，兩人當時低調並未表明是軍官的身分，只是詢問遇到相關事件應如何報案、處理，員警告知有關妨害秘密罪法律上權益後，兩人當下明確表示「暫不提告」，警方是事後才知道兩人軍官身分。

陸軍司令部獲悉後立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。