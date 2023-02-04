企業排球聯賽18年第14周，也就是兔年首周賽程4日移師台南成功大學，首戰由女子組極速超跑迎戰愛山林，本場比賽極速超跑「馬力全開」，靠著Carla與蔡幼群的一輪猛攻，防守上則有 Ale 在前排坐鎮，終場以25比23、19、22，輕鬆直落三拿下比賽勝利，

開局兩隊互有攻勢，超跑靠著陳怡如的攻擊以及愛山林自己的失誤送分，超跑取得兩分領先，隨後兩隊進入拉鋸，愛山林抵擋不住超跑蔡幼群與Carla的攻勢，但洪詩涵的攻擊幫助愛山林緊追在後，前半段超跑取得三分領先。進入中半段，愛山林廖嘉安與呂玟君兩人帶頭急起直追，將戰局反超取得1分領先，超跑喊出暫停調整。暫停回來，超跑立刻扳平戰局，並靠著蔡幼群與Carla的兩人攻勢將比數超前，超跑收下首局。

第二局由超跑的Carla攔網首開紀錄，愛山林雖偶有佳作，但防守上無法有效限制 Carla 的攻勢，超跑取得5分的領先。隨後，超跑趁勝追擊，加上愛山林的接球失誤，差距來到9分，愛山林雖拒絕放棄，一度將差距縮小至4分，所幸極速超跑立即回穩拿下第二局。

第三局愛山林試圖反撲，開局取得3分領先，Carla 與 Ale 率隊一路苦追，在中半段反超比數，此時超跑發揮前排的防守功夫加上發球直接得分，迫使愛山林喊出暫停，暫停回來，愛山林一度將落後差距縮小至兩分，但 Ale 與葉軒岑的攻勢再次拉開比數，極速超跑贏得本場比賽勝利。