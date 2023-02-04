臺南新建的榮譽國民之家建築工程進度已達百分之八十，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬昨（3）日特別南下關心建案，並由市長黃偉哲親自陪同前往工地視察，馮世寬表示近期營建市場出現缺工情形，而榮家工程的進度卻能超前不受影響，對此肯定市府團隊的用心付出，並盼望工程能於113年順利完工，盡快提供榮民一個舒適的生活空間。

市長黃偉哲表示，原有的臺南榮家因建築結構老舊，為配合輔導會醫養合一政策及臺南市都市發展計畫，經市府與輔導會、國防部軍備局協調評估，將臺南榮家與臺南榮民服務處遷移至東區平實R7基地與永康區網寮北營區，而新建的臺南榮家緊鄰高雄榮民總醫院臺南分院，未來可提升榮家服務效益，不僅提供醫療保健長照整合的「醫養合一」，並針對「人身安全」、「健康維護」、「使用便利」、「居家氛圍」等四大需求，以全方位服務建構出溫馨與便利的醫療照護環境，期盼市府團隊能如質如期的早日完工，讓榮民進住擁有優良品質且舒適的新空間，安享度過老年生活。黃市長也期勉工程如期如質順利、圓滿完成。

馮世寬表示近期營建市場出現缺工情形，而榮家工程的進度卻能超前不受影響，對此肯定市府團隊的用心付出。(戴志揚翻攝)

主任委員馮世寬表示，除對臺南市政府代建榮家工程感謝外，也強調新的臺南榮家是全臺第一座緊鄰醫院、位處便利市中心榮民之家，新的榮家得以本身的養護，加上就近的醫療資源，確實達到醫養合一的目的；另外，馮主委對於新的榮家建築外牆以活潑明亮的顏色，為生命注入活力，室內以團體家屋的設計手法，有客廳、餐廳等交誼場所，讓長者就像住在自己家的設計，也十分讚賞。

工務局表示，遷建的「臺南榮譽國民之家」分為兩處基地，平實基地新建「臺南榮民之家」提供長照服務，另網寮北基地建置之「榮民健康服務園區」，提供有行動能力老者的安養服務。平實基地新建之「臺南榮民之家」，規劃共450床之長照、養護和失智中心，其中長照及養護中心為便於照料住民在生活起居，採用「簇群式照護單元」的配置方式；而失智中心採「團體家屋」(Group Home)的方式配置，可營造「家」的溫馨感。另網寮北基地建置的「榮民健康服務園區」為安養中心，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，亦採用「簇群式聚落」模式配置。

臺南榮譽國民之家原位於東區文化中心附近，受限於原有建築配置及結構問題，已無法符合老人福利法設置之老人福利機構標準，及無障礙居住生活等要求，行政院國軍退除役官兵輔導委員會遂斥資16.41億元辦理遷建，新址位於東區平實重劃區及鄰近之永康區原網寮北營區，新建工程由市府工務局代辦，於109年6月開工興建；平實基地預計於今(112)年7月完工，11月開始搬遷，12月底搬遷完成；網寮北基地預計今年10月完工，明年2月開始搬遷，4月搬遷完成。