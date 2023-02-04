地方政府抱怨統籌分配款分配不均，國民黨團呼籲，行政院趕快修正財政收支劃分法；財政部今回應會「審慎檢討」；據了解，財政收支劃分法已近20年沒有修，修法需要行政院表態支持，官員表示，財政收支劃分法修法複雜、龐大，需要多一點時間，坦言要年底前完成有點困難。

根據財政部統計，統籌稅款規模隨稅收成長已逐年增加，其中，111年度普通統籌稅款較預算通知分配數增加729億元，已全數按公式設算分配地方政府，等於每個地方政府相當於增加3個月的分配金額，整體而言，對地方財源挹注應有顯著助益。

財政部指出，地方財政有統籌稅款挹注，財政狀況已有顯著改善，地方政府自有財源比率已近70％；以往較外界關注之縣（市）財政，其1年以上債務未償餘額也由105年1593億元，降低至111年的1317億元，減少276億元，中央及地方財政情勢已有所改變。

財政部指出，將通盤審視財經情勢變化，審慎檢討各級政府財政收支劃分，並適時徵詢意見凝聚共識。