苡露堅持熱愛電臀舞，無懼騷擾留言。（圖／苡露Norika提供）

17直播cosplay小魔女主播「苡露Norika」，個頭嬌小身材凹凸有致，身兼直播主及coser身分，經常變換各種造型現身直播間，還有著令粉絲讚嘆和其他女孩們稱羨的童顏美肌，自曝為扛起家計，大學半工半讀，加入直播後讓她感受到溫暖支持。

苡露擁有超級童顏，加入17主播行列已4年多，大學時期她因爸爸生病必須休養身體，家中頓失經濟支柱，身為兩姐妹中長女的苡露突然肩負起責任，大學四年邊上學、邊工作維持家計，痛苦過程讓她每每想放棄學業，幸好表姐介紹她加入17直播，直播主工作成了苡露主要經濟來源，直播上認識的很多好朋友讓她感受到溫暖支持，並陪著她撐到順利畢業。

苡露直播間唱歌、跳舞受到大批粉絲喜愛，她從小就愛跳舞，還很擅長電臀舞，但沒想到她在社群發表電臀舞影片作品後，竟引來一堆陌生怪訊息騷擾，爭相幻想跟她的電臀有親密接觸，苡露看了勇敢以對說：「不會感到困擾，不理他們就好。」

苡露自認私下和直播時沒有差別，同樣很活潑，笑說自己直播屬於可甜可鹽，精神好時也可變身幹話主播，想睡覺時就是憨憨主播，也有人開玩笑叫她「17桃乃木香奈」，原來苡露經常被說撞臉AV女優，從大學時就開始有同學說她像三上優亞，還有人說她比較像桃乃木香奈，被說像女優苡露已經聽很習慣，她說：「被這麼說我覺得是稱讚，畢竟她們都是漂亮女生呢！」