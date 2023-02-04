近期數起因為市場派獨董介入公司經營權，引發經營權惡鬥的亂象，其中老牌紡織廠中福國際股份有限公司，去年在市場派獨董介入經營權，當時市場派大獲全勝，但卻傳出今年四月可能面臨下市，引發小股東恐慌，昨又被媒體直擊中福公司上班時間不見員工上班，名嘴張宇韶更表示經營團隊拿下經營權後卻擺爛無作為，呼籲政府介入以維護市場交易與多數股民的權益。

張宇韶臉書貼文表示，獨立董事強調獨立性與專業性，希望有助監督公司運作，保護非經營權股東權益。然而，上市公司中福國際股份有限公司，擁有數十億元廠房土地的老牌紡織公司，但近期公司在獨董與市場派的介入下變更經營權。在此狀況下媒體直擊，新團隊根本無心經營，甚至連員工也不請，整間公司空空蕩蕩，根本就不像是間上市公司。

張宇韶指出，新團隊是有昔日的獨董介入經營，拿下經營權後卻擺爛無作為，是否如小股東爆料是覬覦土地資產？這樣的故事常常發生在許多傳統產業的身上，與其說市場派奪下經營權，不如說是拿下公司的廠房、土地等固定資產。

中福的狀況明顯是市場派獨董人為操作帶來的弊端，而非公司體質不良的問題。最後張宇韶也呼籲，發生市場失靈的現象時必須要有由政府提供公共財解決問題，日前立委郭國文與鐘佳濱也在立院開記者會，要求金金管會直接介入，以維護市場交易與多數股民的權益。